Про головні події за 28 липня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора пише 24 Канал.

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05:41 Цієї ночі невідомий безпілотник намагався атакувати Москву. Окупанти заявили, що нібито змогли збити дрон, а руйнувань і постраждалих вже традиційно буцімто немає.

04:59 Українські захисники ліквідували командира бойовиків бригади "Прізрак" Артура Богаченка.

04:04 Вночі в окупованому Шахтарську прогриміли вибухи. Є влучання у нафтобазу окупантів.

02:28 Удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі є не просто влучанням і не випадковістю. Це цілеспрямований удар, тому є багато прямих і непрямих доказів. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов.

01:57 Politico пише, що у вересні Abrams відправлять в Україну. Наразі наші воїни проходять навчання на танках. Можливо, що воно завершиться вже у серпні цього року. До речі, прогнозують, що Abrams можуть допомогти ЗСУ прорватися на Півдні та Сході.

01:08 У боях за Україну на Донеччині 15 липня загинув Максим "Марвел" Шварцман. Раніше він працював відеооператором медіаагентства АСС.

00:17 Голова правління НЕК Укренерго Кудрицький розповів, що вимкнень світла у серпні наразі не прогнозують. Втім, особливо важкими для енергосистеми будуть найближчі тиждень-два.

00:10 Фехтувальниця Ольга Харлан, яка на чемпіонаті світу відмовилася від рукостискання з представницею країни-терориста й була через це дискваліфікована, наголосила: "Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців. Ніколи, ніяким рукостисканням! Тому так буде завжди. Я, мабуть, розумію, як і всі в адекватному світі, що правила повинні змінитися. Тому що змінюється світ".