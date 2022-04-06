Война в Украине может затянуться на годы, – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что война России против Украины может затянуться на месяцы или даже годы. В Альянсе констатируют, что Путин не изменил своих целей по отношению к Украине.

Столтенберг: Мы должны быть реалистами и понимать, что это может продолжаться долго

Столтенберг сказал, что в НАТО не видят никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин отказался от намерения контролировать всю Украину.

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Генсек НАТО также отметил, что Путин не исключил идею переписать действующий международный порядок. Поэтому, по словам Столтенберга, нужно быть готовым, что война в Украине будет продолжаться долго.

Мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил стремление контролировать всю Украину, а также переписать международный порядок, поэтому мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Мы должны быть реалистами и понимать, что это может длиться долго, много месяцев или даже годы,

– заявил генсек.

Также Столтенберг рассказал о поставках оружия для Украины. Как известно. 6 – 7 апреля проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО, на которой обсудят усиление поддержки Украины.

Генсек Альянса сказал, что то, что делают союзники, имеет большое значение. Столтенберг намекнул на тяжелые системы вооружения.

"Я не буду вдаваться во все подробности того, какое именно вооружение предоставляют союзники, но я могу сказать, что в целом то, что делают союзники, имеет большое значение, включая некоторые более тяжелые системы в сочетании с более легкими системами", – резюмировал Столтенберг.

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