Наступательный потенциал россиян уменьшается с каждым днем
Однако подобные действия врага постоянно блокируют Вооруженные Силы Украины. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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По его словам, в направлении Славянска оккупанты сейчас находятся буквально в анабиозе. У них есть большое количество бронетанковых подразделений, сил и средств. Но в противовес этому именно там расположена одна из самых плотных противотанковых оборон ВСУ.
Следовательно, россияне не могут интенсивно наступать, а лишь обстреливают все населенные пункты в зоне досягаемости ствольной и реактивной артиллерией.
Сейчас мы можем сказать о том, что их наступательный потенциал с каждым днем нивелируется все больше и больше,
– убежден Коваленко.
Он отметил, что захватчики все еще могут наступать на отдельном фронте – примерно в 30 километров, но это наступление будет совсем другой категории и другой интенсивности, чем это было в Лисичанске или Северодонецке.
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Актуальная ситуация на поле боя: коротко
- На Славянском направлении оккупанты пытались вести разведку боем в направлении Дмитровки, но потерпели неудачу и отошли.
- На Донецком направлении значительные потери ВСУ нанесли россиянам, когда они пытались продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Они отступили.
- На Бахмутском направлении захватчики также пытались продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС. Здесь у них тоже ничего не получилось.
- Однако частичный успех россияне получили в направлении Покровского. Там они закрепляются на южной окраине села.
- На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий неприятеля не было.