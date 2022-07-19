Наступальний потенціал росіян зменшується з кожним днем

Однак подібні дії ворога постійно блокують Збройні Сили України. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, у напрямку Слов'янська окупанти зараз перебувають буквально в анабіозі. Вони мають велику кількість бронетанкових підрозділів, сил та засобів. Але на противагу цьому саме там розташована одна з найщільніших протитанкових оборон ЗСУ.

Відтак, росіяни не можуть інтенсивно наступати, а лише обстрілюють усі населені пункти в зоні досяжності ствольною та реактивною артилерією.

Зараз ми можемо сказати про те, що їхній наступальний потенціал з кожним днем нівелюється все більше та більше,

– переконаний Коваленко.

Він зауважив, що загарбники все ще можуть наступати на окремому фронті – приблизно у 30 кілометрів, але цей наступ буде зовсім іншої категорії та іншої інтенсивності, аніж це було в Лисичанську чи Сєвєродонецьку.

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