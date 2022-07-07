В Офисе Президента рассказали, какими были прошедшие сутки в регионах нашего государства. Пока в одних областях было сравнительно спокойно, другие постоянно вздрагивали от вражеских атак, передает 24 канал.

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В Харькове били по школе-интернату

Эта ночь была однозначно тревожной для жителей Харькова. Враг ударил по школе-интернату, расположенной в городе. В результате в здании выбило окна. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Слобожанском территориальном обществе Чугуевского района ночью вспыхнул пожар. Загорелась хвойная подстилка на площади в 2 гектара. Согласно предварительной информации, вызвал пожар падение сбитой вражеской ракеты.

Если говорить о раненых в регионе, то за сутки он был один. Речь идет о жертве атак по поселку городского типа Слатино. Еще два человека погибли – по одному в Харькове и Харьковском районе.

Не прекращает враг атаковать Днепропетровщину

За прошедшие сутки российские военные в очередной раз обстреляли Криворожский район. Во вражеский удар попали три населенных пункта Зеленодольской общины. Так, село Марьянское в результате атак частично осталось без электроэнергии. Прошло без пострадавших.

Также известно, что оккупанты били по Синельниковскому району. Его атаковали с РСЗО. "Прилеты" произошли и в Покровской общине. Там пострадали три человека. Двое из них просто проезжали мимо предприятия на велосипедах, и вдруг в него попал вражеский снаряд.

Донетчину щедро поливают огнем

За прошедшие сутки российские военные не прекращали обстреливать Донетчину. Огонь открывали из артиллерии, ЗРК С-300, РСЗО "Ураган" и "Град". Во вражеские атаки попали:

Авдеевка (жилой сектор и район железнодорожной станции);

Бахмут (жилой сектор, гаражи, школа, железнодорожную технику, больница, центр предоставления социальных услуг, а также трансформатор);

Красногоровка (аграрный техникум);

Торецк (жилой сектор, станция юных техников).

Также оккупанты били по поселку городского типа Желанне, селах Большая Долина, Карловка, Ласточкино – 2, Нетайлово, Первомайское, а также Соловьево. Всего повреждения получили 35 объектов. В результате вражеских ударов погибли 7 мирных жителей, в том числе – ребенок. Также известно о двух раненых.

Что касается Луганщины, то враг избивал из артиллерии по районам Спорного, Выемки, а также Веселого. На Бахмутском направлении оккупанты пытаются улучшить свое тактическое положение. Кроме того, они делают все возможное, чтобы контролировать автодорогу между Бахмутом и Лисичанском.

Приграничье Сумщины также страдает от врага

Ночь в Сумской области была сравнительно спокойной, если можно так сказать. А вот за прошедшие сутки враг бил по Миропольской, Краснопольской и Хотинской общинах. Днем оккупанты открывали огонь по Юнаковской общине. Ее атаковали с пулеметов, а также другого стрелкового оружия.

Ракетами оккупанты били Шалыгинскую общину. А вот из минометов – Эсманскую. Также российские военные избивали из ствольной артиллерии и РСЗО по Новослободской и Белопольской общинам. Известно, что в одном из сел пограничные разрушения подверглось административное здание, учебное заведение, а также частное здание.

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Николаевщину россияне тоже обстреливают

Здесь сообщают об обстрелах деревень, расположенных на линии разграничения в Березнеговатской общине. Пока уточняется информация, есть ли там пострадавшие.

Утром 7 июля враг избивал по Очакову, а также Островскому старостинскому округу Куцурубской общины. Прошло без пострадавших. Что касается разрушений, то соответствующая информация уточняется.

Вчера зафиксировали обстрелы Первомайской общины. Они повлекли возгорание сухостоя, а также зерновых полей. Кроме того, повреждены жилые дома горожан.

Также оккупанты атаковали Лиманы Галицыновской общины. По ним враг бил из РСЗО "Град", а также артиллерии 122-миллиметрового калибра. К счастью, потерпевших нет. Еще один обстрел произошел в селе Шевченково вечером. Тогда загорелись поля с ячменем и сухая трава.

В Офисе Президента добавили, что в остальных регионах нашей страны ночь прошла относительно спокойно. Но это не значит, что нужно игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Только звучат сирены – отправляйтесь немедленно к укрытию и находитесь там до отбоя. Это может спасти вам жизнь.

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