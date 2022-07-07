В Офісі Президента розповіли, якою була минула доба у регіонах нашої держави. Поки в одних областях було порівняно спокійно, то інші постійно здригались від ворожих атак, передає 24 канал.

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У Харкові били по школі-інтернату

Ця ніч однозначно була тривожною для мешканців Харкова. Ворог вдарив по школі-інтернату, розташованій у місті. Внаслідок цього у споруді повибивало вікна. На щастя, минулось без жертв і постраждалих.

У Слобожанській територіальній громаді Чугуївського району вночі спалахнула пожежа. Загорілась хвойна підстилка на площі 2 гектари. Згідно з попередньою інформацією, спричинило пожежу падіння збитої ворожої ракети.

Якщо говорити про поранених у регіоні, то упродовж доби він був один. Мовиться про жертву атак по селищу міського типу Слатине. Ще двоє людей загинуло – по одній у Харкові та Харківському районі.

Не припиняє ворог атакувати Дніпропетровщину

Упродовж минулої доби російські військові вкотре обстріляли Криворізький район. Під ворожий удар потрапили три населені пункти Зеленодольської громади. Так, село Мар'янське внаслідок атак частково залишилось без електроенергії. Минулось без постраждалих.

Також відомо, що окупанти били по Синельниківському району. Його атакували з РСЗВ. "Прильоти" стались і в Покровській громаді. Там постраждали троє людей. Двоє з них просто проїжджали повз підприємство на велосипедах, аж раптом у нього влучив ворожий снаряд.

Донеччину щедро поливають вогнем

Упродовж минулої доби російські військові не припиняли обстрілювати Донеччину. Вогонь відкривали з артилерії, ЗРК С-300, РСЗВ "Ураган" і "Град". Під ворожі атаки потрапили:

Авдіївка (житловий сектор і район залізничної станції);

Бахмут (житловий сектор, гаражі, школа, залізничний техніку, лікарня, центр надання соціальних послуг, а також трансформатор);

Красногорівка (аграрний технікум);

Торецьк (житловий сектор, станція юних техніків).

Також окупанти били по селищу міського типу Желанне, селах Велика Долина, Карлівка, Ласточкине – 2, Нетайлове, Первомайське, а також Соловйове. Загалом пошкоджень зазнали 35 об'єктів. Внаслідок ворожих ударів загинуло 7 мирних мешканців, зокрема – дитина. Також відомо про двох поранених.

Що стосується Луганщини, то ворог бив з артилерії по районах Спірного, Виїмки, а також Веселого. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне положення. Крім того, вони роблять все можливе для того, щоб контролювати автодорогу між Бахмутом і Лисичанськом.

Прикордоння Сумщини також потерпає від ворога

Ніч у Сумській області була порівняно спокійною, якщо можна так сказати. А от упродовж минулої доби ворог бив по Миропільській, Краснопільській та Хотіньській громадах. Вдень окупанти відкривали вогонь по Юнаківській громаді. Її атакували з кулеметів, а також іншої стрілецької зброї.

Ракетами окупанти били Шалигинську громаду. А от з мінометів – Есманську. Також російські військові били зі ствольної артилерії та РСЗВ по Новослобідській і Білопільській громадах. Відомо, що в одному з сіл на прикордонні руйнувань зазнала адміністративна будівля, навчальний заклад, а також приватний будинок.

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Миколаївщину росіяни теж обстрілюють

Тут повідомляють про обстріли сіл, розташованих на лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Наразі уточнюється інформація, чи є там потерпілі.

Зранку 7 липня ворог бив по Очакову, а також Острівському старостинському округу Куцурубської громади. Минулось без потерпілих. Що стосується руйнувань, то відповідна інформація уточнюється.

Натомість вчора зафіксували обстріли Первомайської громади. Вони спричинили займання сухостою, а також зернових полів. Крім того, пошкоджені житлові будинки містян.

Також окупанти атакували Лимани Галицинівської громади. По них ворог бив з РСЗВ "Град", а також артилерії 122-міліметрового калібру. На щастя, потерпілих немає. Ще один обстріл стався у селі Шевченкове ввечері. Тоді загорілись поля з ячменем, а також суха трава.

В Офісі Президента додали, що у решті регіонів нашої країни ніч минула відносно спокійно. Але це не означає, що потрібно ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно до укриття та перебувайте там до відбою. Це може врятувати вам життя.

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