Чтобы выйти на админграницу Луганщины, россияне уничтожают села поблизости: мирные жители гибнут в домах

Российские военные еще не захватили полностью Луганскую область. А чтобы это сделать, они буквально уничтожают все на своем пути. Только таким образом враг стремится дойти до административных границ.

Об этом рассказал глава Луганской ОВО. Сергей Гайдай подчеркнул, что села вокруг враг цинично обстреливает из артиллерии.

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Мирные жители – не преграда для россиян

Оккупанты продолжают уничтожать все на своем пути. И речь не только о домах мирных жителей, но и них самих. К сожалению, гражданские гибнут на собственных подворьях от рук тех, кто якобы пришел их "спасать".

Российские захватчики бьют по Белогоровке и Золотаровке. Эти населенные пункты враг щедро поливает огнем из всех имеющихся у него видов тяжелого вооружения. Кроме того, они атакуют из ствольной, а также реактивной артиллерии.

Оккупанты продолжают уничтожать Луганскую область / Фото с телеграма Сергея Гайдая

У российских бойцов настоящая паранойя. Они видят в каждом доме или подворье возможное укрепление наших военных. Более того, не жалеет враг ни мирное население, которое страдает от его рук, ни свою живую силу. Как бы то ни было, но при попытках продвигаться оккупанты также несут потери.

Сергей Гайдай отметил, что подобную ситуацию наблюдают и в Донецкой области. Речь идет о населенных пунктах, граничащих с Луганской областью.

Глава ОВА подчеркнул, что наши защитники продолжают удерживать оборону. В то же время он в очередной раз напомнил, что украинские военные отошли от Лисичанска централизованно. Более того, во время этого им удалось нанести немалые потери русским бойцам.

И если мы уже подняли этот вопрос, то нелишне будет напомнить, на сколько же сократились ряды "второй армии мира". Сразу заметим, что и живой силы, и техники у них все еще очень много. Но следует также понимать, что каждая потеря оккупанта приближает нас к победе, которая непременно последует за нами.

Скоро будет 37 тысяч ликвидированных оккупантов

С начала полномасштабного вторжения нашим защитникам и защитницам удалось ликвидировать 36 650 российских захватчиков. Эта цифра приблизительна, ведь точные данные получить в зонах ведения боевых действий просто невозможно.

Кроме того, на балансе вражеской армии значительно сокращается количество техники. В металлолом уже превратили 1602 танка, 3797 боевых бронированных машин, 815 артиллерийских систем, 247 РСЗО, а также 107 единиц средств ПВО.

А еще оккупанты не досчитаются 217 самолетов, 187 вертолетов, 667 БпЛА оперативно-тактического уровня, 155 крылатых ракет, 15 судов, 2665 автомобилей и автоцистерн, а также 66 единиц специальной техники.

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