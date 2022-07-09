Оккупанты лезут, как тараканы на убой, – парамедик рассказала, что пришлось пережить на фронте

Над российскими оккупантами нередко насмехаются, называя их "ваньками", "чмонями" и неудачниками, но такое отношение не всегда верное и оправданное. Все же, это враг с оружием, которое стреляет и убивает.

У россиян очень много оружия – они его не жалеют

Об этом 24 каналу рассказала парамедик батальона ВСУ и депутат Киевского городского совета Алина Михайлова в эксклюзивном интервью. За время полномасштабной войны в Украине она была в трех "горячих" регионах – на Запорожском направлении с пересечением Донецкой области, на Херсонском направлении с пересечением Днепропетровской области и Луганской области, где находится и сейчас.

Обратите внимание Обстрел Харькова "Искандерами" и 368 миллионов гуманитарной помощи: основное за 136 день войны

По ее словам, ни на одном из этих направлений она не встречала этих самых "глупых ваньек", выполняющих роль пушечного мяса.

По всем этим направлениям по нам отрабатывала вся возможная артиллерия, в Луганской области был применен фосфор. Они не жалеют абсолютно ничего, никакого оружия,

– поделилась Алина Михайлова.

Парамедик рассказала о ситуации, когда россияне засекли поднявшийся украинский коптер и выяснили, что в посадке есть пульт к коптеру. Они сразу же атаковали это место огромным количеством 152-х снарядов. Кстати, украинским бойцам такие снаряды приходится экономить, потому что они заканчиваются. Тем временем россияне просто "засыпают" ими, чтобы уничтожить 3-4 человека.

"У нас воюет кадровая армия российской федерации, которая готовилась к войне все годы. Армия, которая тренировалась, в частности, где-то в Сирии, на Востоке Украины, где все предыдущие 8 лет они были под прикрытием сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР", – объяснила она.

По словам Алины Михайловой, захватчики не жалеют никакого оружия, в том числе и запрещенного. Они очень плотно производят обстрелы. Кроме того, россиян очень много, а к тому же их совсем не жалеет командование.

Они лезут как тараканы на убой, но их много. И вооружение у них есть, и они его не жалеют ни в каких масштабах,

– подчеркнула она.

Парамедик подчеркнула, что Украине не хватает вооружения для того, чтобы стратегически воевать, освобождать свои оккупированные территории и не уходить тактически оттуда, где военные просто "не вывозят".

"Россияне уничтожают города. Они уничтожили Попасную, Рубежное, Северодонецк. Это города, где просто физически невозможно укрепляться. Мы не можем сегодня затыкать их и контрбатареей работать по ним. Просто не можем, потому что ждем вооружения", – пояснила Алина Михайлова.

Читайте также Мобилизация женщин, выход ВСУ из Лисичанска и угроза из Беларуси: эксклюзивное интервью с Маляром

Зато у украинской стороны очень много мотивированных людей. Парамедик отметила, что украинцы уже который месяц подряд держатся в борьбе против одной из самых больших по численности и вооружению армий мира. У Украины ведь есть сила духа и люди, которые воюют за свои земли, а не пришли, чтобы заграбастать чужие.

Когда мы говорим о том, что мы воюем с "ваньками" и неудачниками, мы обесцениваем сами себя, тех ребят, которые как львы борются за каждый клочок земли, их ежедневный подвиг, потому что за каждый день спокойной жизни где-то в других городах проливается кровь,

– говорит Алина Михайлова.

Она считает, что украинцам нужно ценить и хвалить самих себя, потому что мы держимся. Она уверена, что стратегически Украина побеждает, а в ближайшее время наступит и фактическая победа. Для этого нашим защитникам нужно больше оружия.

Эксклюзивное интервью Алина Михайловой для 24 канала: смотрите видео