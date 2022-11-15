В Украине на войне погиб доброволец из Канады: ему было всего 33

В Украине погиб канадский доброволец Джозеф Хильдебранд. Он воевал с российскими оккупантами с июня.

На гибель Хильдебранда отреагировал премьер-министр провинции Саскачеван Скотт Мо. Он назвал мужчину настоящим героем.

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Что известно о гибели добровольца из Канады

Хильдебранд погиб на прошлой неделе во время эвакуации раненых бойцов вблизи Бахмута. Деталей пока нет, но известно, что вместе с канадцем погибли девять из 12 членов его интернационального подразделения.

Иностранные СМИ сообщают, что 33-летний Хильдебранд являлся фермером в провинции Саскачеван. У него не было никаких родственников или других связей с Украиной. Отслужив два срока в Афганистане в составе канадского контингента, мужчина захотел помочь украинцам.

Из Канады в Украину он отправился 11 июня. Премьер-министр Саскачевана Скотт Мо заявил, что необходимо убедиться, что смерть героя "ненапрасная":

Канада должна сделать возможным, чтобы Украина победила Россию и стала вновь свободным, независимым и успешным государством,

– сказал Мо.

Заметим, что сейчас продолжаюсь переговоры, чтобы доставить прах Хильдебранда в Канаду, где его рассеют поблизости с фермой, согласно собственному желанию мужчины.

Как выглядел Джозеф Хильдебранд / фото CBC News

В боях за Украину гибнут иностранные добровольцы

Правительство Японии подтвердило гибель японского гражданина, вступившего в ряды Вооруженных Сил Украины. Мужчина участвовал в контрнаступательной операции на востоке страны.

В боях за Украину погиб еще один доброволец из США. Российские убийцы сообщили о данных защитниках, но их не подтвердили.

К слову, в Украине был создан Интернациональный легион Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В его составе был 23-летний американский доброволец Скайлер Джеймс Грегг. К сожалению, парень погиб в боях за Украину.

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