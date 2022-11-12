Мужчина погиб еще 9 ноября. Посольство Японии в Киеве уже связывается с семьей погибшего.

Кстати Россия уже потерпела самое страшное поражение в своей истории

Это первый японец, который погиб в войне против России

Добровольцу было 20 лет. Парень участвовал в контрнаступлении ВСУ на восточном фронте в Украине. Он погиб во время нападения на подразделение. Украинские военные уже начали готовить тело добровольца к отправке в Японию.

Как отмечают, с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в боевых действиях принимали участие иностранные добровольцы из 58 стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на начало марта в армию подали документы около 20 тысяч человек.

По информации The Japan Times, правительство Японии рекомендует своим гражданам не ездить в Украину, а тем, кто уже там, покинуть страну. Японцев, которые служат военными добровольцами, могут обвинить в подготовке или сговоре к частной войне в соответствии с Уголовным кодексом страны.

Какие успехи ВСУ на фронте: самое важное

Вооруженные Силы Украины продолжают наступать по всем боевым направлениям. Наши военные ликвидируют российского врага, как в личном составе, так и в военной технике. В частности, немалые потери противник терпит и на Востоке нашей страны.

На фоне безумных потерь на всех боевых направлениях в бой бросают недавно мобилизованных, в том числе и в Луганской области. "Мобики" почти не подготовлены и сразу сдаются в плен, ведь понимают, что ВСУ уже совсем близко.

12 ноября Россия якобы запретила движение иностранных судов через Керченский пролив в Азовском море. До этого страна-агрессор блокировала зерновой коридор. Причин такого решения Россия, конечно, не объясняет.

11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители со слезами на глазах встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ".

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