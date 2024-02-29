Что происходит на поле боя сегодня, какие новые военные преступления совершили оккупанты, ситуация на международной арене, главные новости за последний день этой зимы передает 24 Канал.

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02:43, 29 февраля Макконнелл заявил об отставке: сохранится ли поддержка Украины в Конгрессе Митч Макконнелл, известный своей поддержкой Украины, объявил о завершении карьеры во главе Республиканской партии в верхней палате Конгресса США в ноябре 2024 года. На это уже отреагировали в Белом доме. Считают, что решение Макконнелла не будет иметь влияния на двухпартийную поддержку нашего государства в обеих палатах Конгресса.

02:05, 29 февраля Зеленский сказал, сколько оборонных компаний работают в Украине Президент отметил, что сейчас в Украине в различных сферах работают около 500 оборонных компаний. В то же время добавил, что этого для победы в войне, развязанной Путиным, недостаточно.

01:07, 29 февраля В ССО подтвердили гибель воинов 73-го морского центра Во время выполнения боевого задания в столкновении с оккупантами героически погибли воины 73-го морского центра специальных операций. Обеспечивая отход основных сил группы после выполнения специального задания, защитники приняли свой последний бой, навечно оставшись в строю.

00:26, 29 февраля Из-за смерти Навального 8 стран ЕС призвали ввести новые санкции против России Смерть так называемого российского оппозиционера Алексея Навального заставила страны ЕС быть обеспокоенными. По данным Reuters, подписали и отправили письмо с призывом ввести санкции против судебной системы России министры иностранных дел Чехии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции и Румынии. Официальные лица, которых не называет агентство, рассказали, что соответствующее письмо также поддержали Нидерланды, Франция, Ирландия и Дания.