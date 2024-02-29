Що відбувається на полі бою сьогодні, які нові воєнні злочини скоїли окупанти, ситуація на міжнароджній арені, головні новини за останній день цієї зими передає 24 Канал.

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02:43, 29 лютого Макконнелл заявив про відставку: чи збережеться підтримка України у Конгресі Мітч Макконнелл, відомий своєю підтримкою України, оголосив про завершення кар'єри на чолі Республіканської партії у верхній палаті Конгресу США в листопаді 2024 року. На це вже відреагували у Білому домі. Вважають, що рішення Макконнелла не матиме впливу на двопартійну підтримку нашої держави в обох палатах Конгресу.

02:05, 29 лютого Зеленський сказав, скільки оборонних компаній працюють в Україні Президент зазначив, що наразі в Україні у різних сферах працюють близько 500 оборонних компаній. Водночас додав, що цього задля перемоги у війні, розв'язаній Путіним, недостатньо.

01:07, 29 лютого У ССО підтвердили загибель воїнів 73-го морського центру Під час виконання бойового завдання у зіткненні з окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій. Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання, захисники прийняли свій останній бій, навічно залишившись у строю.

00:26, 29 лютого Через смерть Навального 8 країн ЄС закликали запровадити нові санкції проти Росії Смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального змусила країни ЄС бути стурбованими. За данимиReuters, підписали і відправили лист із закликом запровадити санкції проти судової системи Росії міністри закордонних справ Чехії, Естонії, Фінляндії, Литви, Латвії, Польщі, Швеції та Румунії. Офіційні особи, яких не називає агентство, розповіли, що відповідний лист також підтримали Нідерланди, Франція, Ірландія та Данія.