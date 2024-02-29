Володимир родом із Маріуполя, розпочав свою військову службу у 2007 році, після чого вирішив звільнитися. У 2014 році він відгукнувся на мобілізацію та взяв участь у захисті України.

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Що відомо про розвідника

В 2014 Володимир Климов взяв участь у боях за Савур-Могилу. З 2015 року приєднався до 130 розвідувального батальйону, де продовжив свою службу.

Зверніть увагу! У 2014 році одна з найнапруженіших точок на Донбасі була Савур-Могила, що розташовується всього за десять кілометрів від російського кордону. Там військові отримали наказ – вибити терористів та утримувати висоту. Протягом 12 днів відбувалися напружені бої, які супроводжувалися обстрілами з танків, артилерії та систем "Град", часто через кордон між Україною та Росією.

Має числені поранення. Останнє поранення отримав під час звільнення Київщини від ворога. Отримав групу з інвалідності,

– мовиться у повідомленні.

У 2023 році Володимир Климов відновив свою службу в Збройних силах України та зараз працює в Територіальному Центрі Комплектування.

За його словами, значна частина осіб, які служать в ТЦК, мають великий військовий досвід і поранення.

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