Владимир родом из Мариуполя, начал свою военную службу в 2007 году, после чего решил уволиться. В 2014 году он откликнулся на мобилизацию и принял участие в защите Украины.
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Что известно о разведчике
В 2014 Владимир Климов принял участие в боях за Саур-Могилу. С 2015 года присоединился к 130 разведывательному батальону, где продолжил свою службу.
Имеет многочисленные ранения. Последнее ранение получил во время освобождения Киевщины от врага. Получил группу по инвалидности,
– говорится в сообщении.
В 2023 году Владимир Климов возобновил свою службу в Вооруженных силах Украины и сейчас работает в Территориальном Центре Комплектования.
По его словам, значительная часть лиц, которые служат в ТЦК, имеют большой военный опыт и ранения.
Потери оккупантов: последние новости
- Представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что Вооруженные Силы Украины атаковали скопление оккупантов во временно оккупированной Оленивке Донецкой области. По предварительным данным, в результате удара 19 погибших российских оккупантов, среди которых заместитель командира российского военного подразделения.
- Также российская армия за 29 февраля потеряла 3 самолета Су-34. Командующий Воздушных сил Николай Олещук отмечает, что, похоже, после предыдущих неудач с авиацией до оккупантов никак не доходит, и никаких выводов российские пилоты не делают.
- В Генштабе заявили, что противник за минувшие сутки потерял еще 1 150 военнослужащих. Таким образом, общее количество потерь составляет 413 760 человек. Дополнительно наши защитники уничтожили 23 танка россиян, 44 боевых бронированных машин, 41 артиллерийскую систему.