Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий. Он подчеркнул, что увеличение количества войск не дает России наступательного эффекта.

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Количество войск России не играет роли

Свитан напомнил, что на Авдеевском направлении "сточились" 1 и 2 армейских корпуса оккупантов, а также уничтожено определенное количество представителей оккупационного "МВД ДНР". После этого россияне перебросили часть вагнеровцев, но пока их не видно в самой Авдеевке.

Также, по его словам, противник бросил туда десантников и танковые подразделения. С вражескими танками произошло примерно то же, что в районе Угледара – попали под наши ПТУРы и системы высокоточной артиллерии.

Ситуация в районе Авдеевки / Скриншот DeepStateMAP

Полковник ВСУ подчеркнул, что увеличение количества российских войск на Авдеевском направлении не приводит к ощутимым результатам.

Наша система обороны и в районе Авдеевки, и в районе Бахмута не дает возможности противнику, независимо от количества, пересечь определенные рубежи,

– отметил Свитан.

Ведь, заметил он, эти рубежи прикрываются не только наземными войсками, но и авиацией, и артиллерией. То есть количество вражеских войск не играет роли и приводит лишь к увеличению их жертв, поскольку снаряду все равно, кто находится рядом – он всех разносит.

Сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Россияне не могут выйти на Авдеевку

Свитан подчеркнул, что численность войск не дает наступательного эффекта, потому что в нынешней войне играет роль количество боеприпасов, которые могут быть использованы по противнику. В настоящее время ВСУ выигрывают в батарейной, контрбатарейной борьбе, прореживая ряды оккупантов.

По его словам, россияне не могут выйти на Авдеевку, поскольку наши системы ПВО не допускают их на прямое бомбометание, поэтому враг пытается отстреливаться издалека с помощью планирующих бомб. А мы работаем по этим самолетам.

Это в чистом виде война. То есть с одной стороны враг давит, мы обороняемся – в режиме обороны уничтожаем врага,

– отметил полковник ВСУ.

Военный эксперт добавил, что перед нами стоит задача сначала обескровить противника, нанести максимальный ущерб, а затем начать наступательные действия.