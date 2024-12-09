Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Издание отмечает, что Ближний Восток "шатается", поскольку способности Ирана и России, как союзников, разрушаются.

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Как войны в Украине и Ливане изменили ситуацию в Сирии

Как пишет CNN, Израиль во время ведения войны против "Хезболлы" не обращал внимания на судьбу Асада. В то же время Россия, которая уже почти три года ведет полномасштабную войну против Украины, скорее всего, не волновалась тем, сколько самолетов или войск останется у нее для сохранения собственных интересов на Ближнем Востоке.

Издание, ссылаясь на слова Дональда Трампа, отмечает, что война на истощение в Украине сделала Россию "неспособной" помочь Асаду. Журналисты указывают, что неспособность Лаврова на днях объяснить ситуацию в Сирии, свидетельствует, что Москва "видит, как ее тарелки разбиваются об пол".

В то же время Иран, верный союзник вышеупомянутых режимов, в течение последних полгода столкнулся с серьезными сложностями из-за войны с Израилем. Отмечается, что Тегеран только обещал оказывать поддержку, но никаких существенных вещей для режима Башара Асада это не дало.

Ближний Восток шатается, потому что идеи, приняты как данность, например повсеместная сила Ирана и солидность России как союзника, разрушаются, сталкиваясь с новыми реалиями,

– говорится в материале.

CNN отмечает, что проблемы России и Ирана и их сосредоточенность в других местах привели к падению диктаторского режима в Сирии. Предполагают, что масштабное наступление группы повстанцев "свидетельствует об изощренной руке", что за ней стоит, что доказывает недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пятницу, 6 декабря, он заявил, что пытался договориться с Асадом о будущем Сирии, но результата не было, поэтому Эрдоган пожелал успеха повстанцам на их пути к Дамаску. В статье отмечают, что то, кому именно Турция предоставила полномочия, пока неизвестно.

В издании считают, что Хаят Тахрир аш-Шам может оказаться лучшим руководителем "этнической смеси Сирии", чем был Асад. В то же время последний, режим которого мог упасть гораздо раньше, может "растаять в изгнании на роскошных московских дачах, а его пустая автократия быстро развалится".

"Россия может зализывать свои геополитические раны и сосредоточиться на катастрофическом кровотечении, которым является ее вторжение в Украину. Иран может остановиться, чтобы подумать и одновременно подготовиться к возможному цунами агрессии, которое может прийти из Белого дома Трампа", – предполагают в статье.

Кстати, ISW сообщало, что неспособность или решение России не укреплять режим Асада в условиях быстрого наступления сирийской оппозиции по всей стране подорвет авторитет Кремля как "надежного и эффективного партнера по безопасности во всем мире".