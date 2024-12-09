Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Видання зазначає, що Близький Схід "хитається", оскільки спроможності Ірану та Росії, як союзників, руйнуються.

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Як війни в Україні та Лівані змінили ситуацію у Сирії

Як пише CNN, Ізраїль під час ведення війни проти "Хезболли" не звертав уваги на долю Асада. Водночас Росія, яка вже майже три роки веде повномасштабну війну проти України, радше за все, не хвилювалася тим, скільки літаків чи військ залишиться у неї задля збереження власних інтересів на Близькому Сході.

Видання, посилаючись на слова Дональда Трампа, наголошує, що війна на виснаження в Україні зробила Росію "неспроможною" допомогти Асаду. Журналісти вказують, що нездатність Лаврова днями пояснити ситуацію у Сирії, свідчить, що Москва "бачить, як її тарілки розбиваються об підлогу".

Водночас Іран, вірний союзник вищезгаданих режимів, впродовж останніх пів року зіткнувся з серйозними складнощами через війну з Ізраїлем. Зазначається, що Тегеран лише обіцяв надавати підтримку, але жодних суттєвих речей для режиму Башара Асада це не дало.

Близький Схід хитається, тому що ідеї, прийняті як даність, як-от повсюдна сила Ірану та солідність Росії як союзника, руйнуються, стикаючись з новими реаліями,

– йдеться у матеріалі.

CNN наголошує, що проблеми Росії та Ірану та їхня зосередженість в інших місцях призвели до падіння диктаторського режиму у Сирії. Припускають, що масштабний наступ групи повстанців "свідчить про витончену руку", що за нею стоїть, що доводить нещодавня заява президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

У п'ятницю, 6 грудня, він заявив, що намагався домовитись з Асадом про майбутнє Сирії, але результату не було, тому Ердоган побажав успіху повстанцям на їхньому шляху до Дамаска. У статті зазначають, що те, кому саме Туреччина надала повноваження, поки невідомо.

У виданні вважають, що Хаят Тахрір аш-Шам може виявитися кращим керівником "етнічної суміші Сирії", ніж був Асад. Водночас останній, режим якого міг упасти набагато раніше, може "розтанути у вигнанні на розкішних московських дачах, а його порожня автократія швидко розвалиться".

"Росія може зализувати свої геополітичні рани та зосередитися на катастрофічній кровотечі, якою є її вторгнення в Україну. Іран може зупинитися, щоб подумати й водночас підготуватися до можливого цунамі агресії, яке може прийти з Білого дому Трампа", – припускають у статті.

До речі, ISW повідомляло, що нездатність чи рішення Росії не зміцнювати режим Асада в умовах швидкого наступу сирійської опозиції по всій країні підірве авторитет Кремля як "надійного та ефективного безпекового партнера у всьому світі".