Силы почти равны, – экс-глава финской разведки объяснил, почему война в Украине продлится долго

Бывший начальник разведки Генштаба Финляндии Пекка Товери заявил, что россия сейчас пытается истощить Украину и Запад. По его словам, кремль учел ошибки прошлого, когда пытался захватить все и сразу, поэтому теперь идет третья фаза войны.

Товери убежден, что ситуация идет к затяжному вооруженному противостоянию. Причиной этого, по мнению финского военного, в частности, является изменение российской тактики, неготовность кремля к политическому разрешению конфликта и актуальные более или менее равные силы обеих стран в войне.

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В Украине идет война артиллерией

Экс-начальник финской разведки отметил, что на востоке Украины продолжается жестокая артиллерийская война, поскольку россия прежде всего стремится взять под контроль весь Донбасс. Оккупанты контролируют почти всю Луганскую область и сейчас стремятся добиться того же результата в Донецкой области.

Четыре – пять дней (захватчики – ред. 24 канал) применяют артиллерию, чтобы сравнять с землей желаемую местность, после чего украинцы вынуждены отойти, и тогда этот район относительно легко можно занять,

– отметил Товери.

Финский экс-чиновник высказал мнение, что русские войска усвоили урок в начале полномасштабного вторжения, когда пытались очень быстро продвинуться вплоть до Киева, после чего были вынуждены унизительно отступить. Теперь, по его словам, оккупанты делают "то, что умеют" – концентрируются на небольшой территории и используют значительное артиллерийское преимущество.

Это медленный процесс, но это работает. Если ресурса будет достаточно, то это можно сделать (оккупантам продвинуться на Донбассе – ред. 24 канал), а у россиян еще долго будет достаточно ресурсов.

– подчеркнул экс-начальник разведки Финляндии.

Силы почти равны

Вместе с тем Товери заявил, что украинцы, с другой стороны, длительно получают все лучшее и лучшее вооружение от западных партнеров. В настоящее время ВСУ способны наносить удары по тылу врага, тем самым создавая россиянам значительные проблемы с резервами боеприпасов и логистикой.

Экс-начальник финской разведки добавил, что в течение июля – августа этого года уже можно будет оценить то, как точные удары ВСУ по складам оккупантов и цепочкам поставок ресурсов повлияют на способность россиян продолжать наступление.

Стороны в настоящее время достаточно равносильны, ни у одной из них пока нет возможности достичь быстрого военного решения.

– подытожил Товери.

Добавим, что финский экс-разведчик также не верит в быстрое политическое разрешение конфликта – по его словам, при нынешнем российском руководстве перспектива заключения мирного соглашения невозможна.

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