Товері переконаний, що ситуація йде до затяжного збройного протистояння. Причиною цьому, на думку фінського військового, зокрема, є зміна російської тактики, неготовність кремля до політичного розв'язання конфлікту й актуально більш-менш рівні сили обох країн у війні.

Читайте також Кордон намальований ручкою: росіяни вторглись в Україну, керуючись картами з минулого століття

В Україні триває війна артилерією

Ексглава фінської розвідки зауважив, що наразі на Сході України триває жорстока артилерійська війна, оскільки росія передусім прагне взяти під контроль весь Донбас. Окупанти контролюють майже всю Луганську область й зараз прагнуть досягти того ж результату у Донецької області.

Чотири – п'ять днів (загарбники – ред. 24 канал) застосовують артилерію, щоб зрівняти з землею бажану місцевість, після чого українці змушені відійти, і тоді цей район відносно легко можна зайняти,

– зазначив Товері.

Фінський експосадовець висловив думку, шо російські війська засвоїли урок на початку повномасштабного вторгнення, коли намагались дуже швидко просунутись аж до Києва, після чого були змушені принизливо відступити. Тепер, за його словами, окупанти роблять "те, що вміють" – концентруються на невеликій території та використовують значну артилерійську перевагу.

Це повільний процес, але це працює. Якщо ресурсу буде достатньо, то це можна зробити (окупантам просунутись на Донбасі – ред. 24 канал), а у росіян ще довго буде вдосталь ресурсів,

– підкреслив ексглава розвідки Фінляндії.

Сили майже рівні

Разом з тим Товері заявив, що українці, з іншого боку, тривалий час отримують все краще й краще озброєння від західних партнерів. Нині ЗСУ здатні завдавати ударів по тилу ворога, тим самим створюючи росіянам значні проблеми із резервами боєприпасів та логістикою.

Ексочільник фінської розвідки додав, що протягом липня – серпня цього року вже можна буде оцінити те, як влучні удари ЗСУ по складах окупантів та ланцюжках постачання ресурсів вплинуть на здатність росіян продовжувати наступ.

Сторони на цей час доволі рівносильні, жодна з них наразі не має можливості досягти швидкого військового вирішення,

– підсумував Товері.

Додамо, що фінський ексрозвідник також не вірить у швидке політичне розв'язання конфлікту – за його словами, за нинішнього російського керівництва перспектива укладання мирної угоди є неможливою.

Вас може зацікавити – Кулеба пояснив, яка зброя допомогла б ЗСУ утримати Лисичанськ і Сєвєродонецьк: дивіться відео