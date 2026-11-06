Маловероятно, что Украина восстановит контроль над всей своей территорией, – Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что полная победа любой из сторон в войне России против Украины маловероятна. Он рассчитывает на завершение войны путем дипломатических переговоров.

Об этом Марк Рютте заявил в эфире голландской телепрограммы Pauw & De Wit.

Рютте о завершении войны и роли США

Можно надеяться, что эта война будет завершена, но маловероятно, что Украина вернет всю свою территорию. На что Украина готова согласиться в соглашении, решать Украине, и это могут решить только Зеленский и его правительство от имени украинского народа. Такие войны всегда заканчиваются мирным соглашением. А оно же часто бывает компромиссом,

– подчеркнул Марк Рютте.

Он также сообщил, что проводит еженедельные беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским и восхищается им. Вместе с тем глава альянса добавил, что считает важными рабочие отношения между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Рютте предупредил, что даже несмотря на сосредоточение российских сил в Украине, у России все равно останется многочисленная армия после завершения боевых действий. В то же время он подтвердил, что Соединенные Штаты остаются важными для обороны европейского континента.

Генсек отказался давать оценку договоренностям Трампа и Путина об импорте российского дизельного топлива. Он лишь добавил, что ранее предупредил Зеленского о незаменимости военной помощи для Украины именно со стороны Вашингтона.

Кроме того, Марк Рютте отметил, что отправил Трампу короткое ободряющее сообщение после поражения республиканцев на промежуточных выборах 3 ноября со словами "Не падай духом".

Со своей стороны Владимир Зеленский надеется, что результаты выборов в Конгресс принесут Украине больше поддержки, а тесное взаимодействие Вашингтона с Европой заставит Кремль пересмотреть дальнейшие планы в войне.