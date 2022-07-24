Но для реализации этих желаний нашему государству нужно еще большее оружия, предоставленного международными партнерами. В этом убежден экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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Пока сил для деоккупации недостаточно

Следует понимать, что российская армия превосходит нашу сразу по нескольким показателям. Речь идет о большем количестве как личного состава, так и техники. И хотя мотивация и стремление к победе у украинских военных становится все больше с каждым днем, нужна еще и помощь. Как вы поняли, необходимо оружие.

Игорь Романенко подчеркнул, что ВСУ не могут похвастаться достаточным количеством сил, чтобы остановить наступление врага. Особенно если учитывать всю длину линии фронта. Напомним, что ее можно сравнить с расстоянием между Варшавой и Барселоной.

Кроме того, у нас недостаточно ресурсов для того, чтобы отбить от окрестностей Харькова оккупантов. Что уж говорить о контрнаступлении в районе Херсона. Чтобы все это реализовать, нашим военным необходима дополнительная сила. И речь не о личном составе, а именно о вооружении.

Достаточное количество оружия изменит ход войны

Генерал-лейтенант искренне стремится, чтобы Украина уже в этом году смогла воплотить в жизнь контрнаступательные операции. Речь идет о районах Харькова, Донецка, Луганска, Херсона, а также Запорожье. Он подчеркнул, что перед ВСУ стоит задача не только остановить врага, но и заставить обороняться.

Если удастся, то этот этап должен перерасти в оперативную паузу. Если нет, то при дальнейшем ведении боевых действий нам необходимо формировать оперативный стратегический резерв,

– подчеркнул Романенко.

А врагу буквально придется обороняться, если мы получим количество оружия, которое позволит сковывать его движения. Те же РСЗО HIMARS доводят россиян до безумной паники. Они прекрасно понимают, какими будут последствия, и уже начинают отодвигать свои составы от линии фронта. А это, добавим, положительно влияет на контрнаступление.

Если мы уже заговорили о контрнаступлении, то стоит вспомнить о потерях врага в войне против Украины. Заметим, что количество "двухсотых" ежедневно растет.

Скоро будет минус 40 тысяч оккупантов

С начала полномасштабного вторжения удалось уничтожить 39 520 российских захватчиков. За прошедшие сутки на тот свет отправили 280 бойцов страны-агрессора.

Кроме того, у врага значительно сокращаются запасы техники. В металлолом уже превратили 1722 танка, 3942 боевых бронированных машин, 869 артиллерийских систем, 255 РСЗО, 113 единиц средств ПВО, а также 73 единицы специальной техники.

Также на балансе "второй армии мира" на 221 самолет, 188 вертолетов, 714 БпЛА, 170 крылатых ракет, 15 судов и 2823 автомобиля и автоцистерны меньше.

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