Але для реалізації цих бажань нашій державі потрібно ще більше зброї, наданої міжнародними партнерами. У цьому переконаний ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Наразі сил для деокупації недостатньо

Слід розуміти, що російська армія перевершує нашу відразу по кількох показниках. Мовиться про більшу кількість як особового складу, так і техніки. І хоч мотивації та прагнення до перемоги в українських військових стає все більше з кожним днем, потрібна ще й допомога. Як ви зрозуміли, необхідна зброя.

Ігор Романенко підкреслив, що ЗСУ не можуть похизуватись достатньою кількістю сил, щоб зупинити наступ ворога. Особливо, якщо враховувати всю довжину лінії фронту. Нагадаємо, що її можна порівняти з відстанню між Варшавою та Барселоною.

Крім того, у нас недостатньо ресурсів для того, щоб відбити від околиць Харкова окупантів. Що вже говорити про контрнаступ у районі Херсона. Щоб усе це реалізувати, нашим військовим необхідна додаткова сила. І мовиться не про особовий склад, а саме про озброєння.

Достатня кількість зброї змінить хід війни

Генерал-лейтенант щиро прагне, щоб Україна вже у цьому році змогла втілити у життя контрнаступальні операції. Мовиться про райони Харкова, Донецька, Луганська, Херсона, а також Запоріжжя. Він підкреслив, що перед ЗСУ стоїть задача не лише зупинити ворога, а й змусити його оборонятись.

Якщо вдасться, цей етап має перерости в оперативну паузу. Якщо ні, то під час подальшого ведення бойових дій нам необхідно формувати оперативний стратегічний резерв,

– підкреслив Романенко.

А ворогові буквально доведеться оборонятись, якщо ми отримаємо ту кількість зброї, яка дозволить сковувати його рухи. Ті ж самі РСЗВ HIMARS доводять росіян до шаленої паніки. Вони чудово розуміють, якими будуть наслідки, тож уже починають відсувати свої склади від лінії фронту. А це, додамо, позитивно впливає на контрнаступ.

Якщо ми вже заговорили про контрнаступ, то варто буде пригадати про втрати ворога у війні проти України. Зауважимо, що кількість "двохсотих" щоденно росте.

Скоро буде мінус 40 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення вдалось знищити 39 520 російських загарбників. Упродовж лише минулої доби на той світ відправили 280 бійців країни-агресорки.

Крім того, у ворога значно скорочуються запаси техніки. На брухт уже перетворили 1722 танки, 3942 бойові броньовані машини, 869 артилерійських систем, 255 РСЗВ, 113 одиниць засобів ППО, а також 73 одиниці спеціальної техніки.

Також на балансі "другої армії світу" на 221 літак, 188 гелікоптерів, 714 БпЛА, 170 крилатих ракет, 15 суден і 2823 автомобілі й автоцистерни менше.

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