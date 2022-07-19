Українці вже майже 5 місяців протистоять "другій армії" світу. Наші Збройні Сили воюють з державою, яка за кількістю армійців та техніки переважає у безліч разів.

Актуально Ворог облаштовує додаткові рубежі оборони на Півдні: карта бойових дій станом на 19 липня

Лінія фронту простяглася вже майже на 2,5 тисячі кілометрів. Це те саме, що відстань від Варшави до Барселони. Саме стільки кілометрів і вдень, і вночі змушені боронити українці. Адже хоч зараз бойових дій на Півночі немає, все ж загроза з білорусі постійно нависає. Тому ЗСУ мають завжди бути готові до реагування на будь-які дії противника.



Порівняння лінії фронту в Україні з відстанню на карті / Карта Business Ukraine mag

Зауважимо, за даними Генерального штабу ЗСУ білоруські війська за допомогою дронів проводили повітряну розвідку біля кордонів України.

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Станом на ранок 19 липня українські воїни ліквідували вже 38 550 окупантів. Лише за минулу добу вони знищили 100 путінських солдатів, 4 танки, 6 бойових броньованих машин, 2 артилерійські системи, 3 дрони, крилату ракету тощо. Найбільше бійців та техніки російська армія позбулася на Краматорському напрямку.

Уночі ворог запустив 7 крилатих ракет типу "Калібр" по Одеській області. Один смертоносний снаряд, який летів з Чорного моря, збили сили ППО. Усі інші наробили біди в одному з сіл. Там повністю зруйновані 2 будинки, а ще низка – пошкоджені. Відомо, що 7 людей зазнали поранень, серед постраждалих є дитина.

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