Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, когда российский диктатор Владимир Путин в сентябре 2022 года объявил о так называемой "частичной мобилизации", огромное количество людей пыталось уехать из России.

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Был огромный поток людей. А сейчас этого вообще нет. Хотя понятно, что оккупанты будут добирать мобилизованных.

Хотя все еще открыты границы. Все еще можно уехать. Но мы не видим этих потоков. Это – трагические новости. Люди идут на войну, как на компьютерную "стрелялку", где может быть 9 жизней. Сколько не разговаривала с людьми, которые недавно приехали из России, все говорят одно и тоже. Что для России нет войны. Все где-то далеко и неправда,

– отметила Романова.

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Как рассказала Романова, для некоторых россиян гибель сына или мужа на войне – не трагедия. Они даже считают это поводом для гордости и определенным везением. Ведь получают "гробовые деньги" и могут отремонтировать крышу или же купить машину. А в жизни они не заработали бы столько денег. Хотя эти "гробовые" нужно выбивать у местных администраций.

Кроме того, часто на войну идут люди, не имеющие семьи. Или родные неожиданно появляются, когда они погибают.

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