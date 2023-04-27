Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, коли російський диктатор Владімір Путін у вересні 2022 року оголосив про так звану "часткову мобілізацію", величезна кількість людей намагалася виїхати з Росії.
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Росіяни поки не зважають на втрати
Був величезний потік людей. А зараз цього взагалі немає. Хоч зрозуміло, що окупанти добиратимуть мобілізованих.
Хоч все ще відкриті кордони. Все ще можна виїхати. Але ми не бачимо цих потоків. Це – трагічні новини. Люди йдуть на війну, ніби на комп'ютерну стрілялку, де може бути 9 життів. Скільки не розмовляла з людьми, які недавно приїхали з Росії, то всі кажуть одне й теж. Що для Росії немає війни. Все десь далеко і неправда,
– зазначила Романова.
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Як розповіла Романова, для деяких росіян загибель сина чи чоловіка на війні – не трагедіz. Вони навіть вважають це приводом для гордості та певним везінням. Адже отримують "гробові гроші" і можуть зремонтувати дах або ж купити машину.
А в житті вони б не заробили стільки грошей. Хоч переважно ці "гробові" потрібно вибивати у місцевих адміністрацій.
Крім того, часто на війну йдуть люди, які не мають родини. Або ж рідні несподівано з'являються, коли вони гинуть.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила величезну кількість особового складу. Станом на 27 квітня українські захисники вже знищили 188 920 загарбників.
- За минулу добу, 26 квітня, на "концерт Кобзона" відправилися ще 510 російських окупантів.
- Крім того, ворог втратив значну кількість військової техніки. Зараз відомо про 3694 знищених танків, 7178 бойових броньованих машин, 2887 артилерійських систем, 542 РСЗВ, 293 засоби ППО тощо.