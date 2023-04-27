Про це 24 Каналу розповіла російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. За її словами, коли російський диктатор Владімір Путін у вересні 2022 року оголосив про так звану "часткову мобілізацію", величезна кількість людей намагалася виїхати з Росії.

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Був величезний потік людей. А зараз цього взагалі немає. Хоч зрозуміло, що окупанти добиратимуть мобілізованих.

Хоч все ще відкриті кордони. Все ще можна виїхати. Але ми не бачимо цих потоків. Це – трагічні новини. Люди йдуть на війну, ніби на комп'ютерну стрілялку, де може бути 9 життів. Скільки не розмовляла з людьми, які недавно приїхали з Росії, то всі кажуть одне й теж. Що для Росії немає війни. Все десь далеко і неправда,

– зазначила Романова.

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Як розповіла Романова, для деяких росіян загибель сина чи чоловіка на війні – не трагедіz. Вони навіть вважають це приводом для гордості та певним везінням. Адже отримують "гробові гроші" і можуть зремонтувати дах або ж купити машину.

А в житті вони б не заробили стільки грошей. Хоч переважно ці "гробові" потрібно вибивати у місцевих адміністрацій.

Крім того, часто на війну йдуть люди, які не мають родини. Або ж рідні несподівано з'являються, коли вони гинуть.

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