Основные выводы ISW относительно событий на фронтах в Украине и России пересказывает 24 Канал. В частности – относительно продвижения российских войск и некоторых операций ВСУ.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW от 2 декабря

Украинские силы недавно продвинулись в Курской области к северу от Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево. Российские войска проводили наступательные операции возле Дарьино и Плехово, а украинские силы контратаковали вблизи Погребков.

области к северу от Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево. Российские войска проводили наступательные операции возле Дарьино и Плехово, а украинские силы контратаковали вблизи Погребков. Российские войска совершили два неудачных механизированных штурма на Харьковском направлении 1 декабря. Также вели наступательные действия возле Гоптовки и Казачьей Лопани, в районе Старицы, Тихого и Волчанска.

направлении 1 декабря. Также вели наступательные действия возле Гоптовки и Казачьей Лопани, в районе Старицы, Тихого и Волчанска. 1 декабря российские войска продолжили наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, но подтвержденных изменений линии фронта не было. Также российские и украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении 1 декабря.

направлении 1 декабря. Российские войска продолжали наступательные действия в пределах Часового Яра и у Предтечино и Ступочек, но нет подтвержденного продвижения. Также россияне продолжали наступательные действия на Торецк, в районе Щербиновки и в районе Нелиповки, но не продвинулись.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 1 декабря / Иллюстрации ISW

Российские войска незначительно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло к северу от Желтого. Заявление российского командования о захвате Петровки, по мнению ISW, может быть правдивым.

направлении. Геолокационные кадры свидетельствуют, что это произошло к северу от Желтого. Заявление российского командования о захвате Петровки, по мнению ISW, может быть правдивым. Российские войска атаковали в направлении Курахово, но 1 декабря не достигли никаких подтвержденных успехов в этом районе. Также на Угледарском направлении подтвержденных наступлений не было.

направлении подтвержденных наступлений не было. В районе границы Донецкой и Запорожской областей на северо-восток, север, юг и юго-запад от Великой Новоселки россияне наступали, но за 1 декабря нет подтвержденных продвижений. Российские наступления на Новый Комар с востока, если подтвердятся, предоставят россиянами многочисленные варианты действий по Великой Новоселке.

россияне наступали, но за 1 декабря нет подтвержденных продвижений. Российские наступления на Новый Комар с востока, если подтвердятся, предоставят россиянами многочисленные варианты действий по Великой Новоселке. Российские войска имели незначительные успехи на востоке Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что они немного продвинулись в северной Дорожнянке, к югу от Гуляйполя. О движениях на западе Запорожской области и на Херсонщине данных не было.

Подытоживая сводку, Институт изучения войны заметил, что украинские войска продвинулись в Курской области, а российские – вблизи Покровска и Гуляйполя.