Основні висновки ISW щодо подій на фронтах в Україні та Росії переказує 24 Канал. Зокрема – щодо просування російських військ та деяких операцій ЗСУ.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від ISW від 2 грудня

Українські сили нещодавно просунулися в Курській області на північ від Новоіванівки, що на південний схід від Кореневого. Російські війська проводили наступальні операції біля Дар'їного і Плехового, а українські сили контратакували поблизу Погребків.

області на північ від Новоіванівки, що на південний схід від Кореневого. Російські війська проводили наступальні операції біля Дар'їного і Плехового, а українські сили контратакували поблизу Погребків. Російські війська здійснили два невдалі механізовані штурми на Харківському напрямку 1 грудня. Також вели наступальні дії біля Гоптівки та Козачої Лопані, в районі Стариці, Тихого й Вовчанська.

напрямку 1 грудня. Також вели наступальні дії біля Гоптівки та Козачої Лопані, в районі Стариці, Тихого й Вовчанська. 1 грудня російські війська продовжили наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було. Також російські та українські джерела не повідомляли про бої на Cіверському напрямку 1 грудня.

напрямку 1 грудня. Російські війська продовжували наступальні дії в межах Часового Яру та біля Предтечиного й Ступочок, але нема підтвердженого просування. Також росіяни продовжували наступальні дії на Торецьк, в районі Щербинівки та в районі Неліпівки, але не просунулися.

Карти бойових дій на фронтах війни в Україні за 1 грудня / Ілюстрації ISW

Російські війська незначно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося на північ від Жовтого. Заява російського командування про захоплення Петрівки, на думку ISW, може бути правдивою.

напрямку. Геолокаційні кадри свідчать, що це сталося на північ від Жовтого. Заява російського командування про захоплення Петрівки, на думку ISW, може бути правдивою. Російські війська атакували в напрямку Курахового, але 1 грудня не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі. Також на Вугледарському напрямку підтверджених наступів не було.

напрямку підтверджених наступів не було. У районі межі Донецької та Запорізької областей на північний схід, північ, південь і південний захід від Великої Новосілки росіяни наступали, але за 1 грудня нема підтверджених просувань. Російські наступи на Новий Комар зі сходу, якщо підтвердяться, нададуть росіянами численні варіанти дій щодо Великої Новосілки.

росіяни наступали, але за 1 грудня нема підтверджених просувань. Російські наступи на Новий Комар зі сходу, якщо підтвердяться, нададуть росіянами численні варіанти дій щодо Великої Новосілки. Російські війська мали незначні успіхи на сході Запорізької області. Геолокаційні кадри показують, що вони трохи просунулися в північній Дорожнянці, на південь від Гуляйполя. Про рухи на заході Запорізької області та на Херсонщині даних не було.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що українські війська просунулися в Курській області, а російські – поблизу Покровська та Гуляйполя.