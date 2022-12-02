"Нет войне": в России задержали двух человек за антивоенные надписи на снегу

В российском городе Набережные Челны проходят снежные состязания между активистами и властями. Люди оставляют антивоенные надписи на снегу.

Два человека уже задержали правоохранители. Об этом сообщают российские СМИ.

Кстати В России сомневаются, что Путин способен достичь целей в войне против Украины, – ISW

В России оставляют антивоенные надписи на снегу

На днях в Набережных Челнах активисты написали на снегу реки Мелекеска фамилию Алексея Навального. А 1 декабря по надписи проехало судно МЧС, чтобы стереть его.

Впрочем, активисты не сдались и в тот же день написали на реке "Нет войне".

В Набережных Челнах выступают против войны / фото росСМИ

Позже стало известно, что по подозрению в этой акции задержали двух человек – Даниила и Максима Заляевых. По какой именно статье их обвиняют – неизвестно. Предоставили ли какие-либо доказательства – тоже неизвестно.

В Москве на кремлевской стене написали "Нет войне"

В Москве неизвестный написал на кремлевской стене "Нет войне". Надпись быстро стерли, а возле стены поставили почти десяток полицейских и сотрудников ФСБ.

Известно, что надпись появилась несколько дней назад. Теперь возле стены круглосуточно дежурят дополнительно три вооруженных автоматами и пистолетами полицейских патруля.



Возле Кремля дежурят полицейские / фото телеграм-канал Baza



Возле стены Кремля теперь поставили охрану / фото телеграм-канал Baza

Сколько россиян хотят продолжения войны

Согласно опросу, за переговоры с Украиной сейчас выступают около 55% россиян, а за продолжение войны – 25%, что значительно меньше показателей к объявлению "частичной мобилизации". Однако и 25% – это очень много от более чем 140 миллионной нации.

Достойно внимания – Плакат "Нет войне" на российском Первом канале: смотрите видео