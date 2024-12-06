Какая ситуация на фронте, что происходит в дипломатии, что нового известно о помощи от разных стран по состоянию на 6 декабря 2024 года – читайте в тексте 24 Канала.
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Аналитики DeepState обновили карту фронта
Враг оккупировал ряд сел на Кураховском направлении. Речь идет о Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. Также на том же направлении продвижение врага зафиксировано в самом Курахово, в Романовке и у Успеновки.
Кроме этого, российской армии удалось захватить село Новопустинка, что на Покровском направлении.
В Киеве работала ПВО
В Оболонском районе столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!
– написал городской голова.
Воздушные силы как раз перед этим сообщали об ударном дроне на Вышгород – Киев. А также и о новых группах БпЛА, что залетают на Черниговщину и Сумщину.
В Голосеевском районе Киева на проезжей части обнаружили обломки сбитого БпЛА, пишет Кличко. Возгорание, повреждений и пострадавших пока нет.