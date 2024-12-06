02:54, 6 декабря

Враг оккупировал ряд сел на Кураховском направлении. Речь идет о Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. Также на том же направлении продвижение врага зафиксировано в самом Курахово, в Романовке и у Успеновки.

Кроме этого, российской армии удалось захватить село Новопустинка, что на Покровском направлении.