02:54, 6 грудня

Ворог окупував низку сіл на Курахівському напрямку. Йдеться про Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Також на тому ж напрямку просування ворога зафіксовано в самому Кураховому, у Романівці та біля Успенівки.

Окрім цього, російській армії вдалося захопити село Новопустинка, що на Покровському напрямку.