Яка ситуація на фронті, що відбувається в дипломатії, що нового відомо про допомогу від різних країн станом на 6 грудня 2024 року – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ просунулися на північних ділянках фронту, ворог зосередився на південних: огляд і карти ISW
Аналітики DeepState оновили карту фронту
Ворог окупував низку сіл на Курахівському напрямку. Йдеться про Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку. Також на тому ж напрямку просування ворога зафіксовано в самому Кураховому, у Романівці та біля Успенівки.
Окрім цього, російській армії вдалося захопити село Новопустинка, що на Покровському напрямку.
У Києві працювала ППО
В Оболонському районі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
– написав міський голова.
Повітряні сили якраз перед цим повідомляли про ударний дрон на Вишгород – Київ. А також і про нові групи БпЛА, що залітають на Чернігівщину та Сумщину.
У Голосіївському районі Києва на проїжджій частині виявили уламки збитого БпЛА, пише Кличко. Загоряння, пошкоджень та постраждалих наразі немає.