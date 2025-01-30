О главных событиях дня по состоянию на четверг, 30 января, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Какие последствия попадания в Сумах
В результате удара в доме повредило окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи. Сейчас продолжается разбор завалов. Спасатели достали тела двух людей, это мужчина и женщина.
Спасателям удалось спасти 4 человек, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек. По данным ГСЧС, по состоянию на 06:00 известно о 9 пострадавших. О погибших чрезвычайники не сообщают.
Потери врага на 30 января
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 835940 (+1270) человек,
- танков – 9890 (+4),
- боевых бронированных машин – 20614 (+17),
- артиллерийских систем – 22412 (+17),
Взрывы слышали в Брянской области
Целью атаки могла быть распределительная станция нефтепровода "Дружба" вблизи населенного пункта Новозыбков.
Нефтепровод "Дружба" – это стратегический объект, имеющий ключевое значение для поставки нефти из России в белорусские нефтеперерабатывающие заводы и в Европу. Через него транспортируют около 33 миллионов тонн нефти в год.
В Киеве и в области работала ППО
Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– говорится в публикации.
В ОВА также призвали граждан соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников. Незадолго после этого громко было в Киеве.
В Сумах российский беспилотник попал в многоэтажку
Вражеский беспилотник попал в многоэтажный дом. По словам Артема Кобзаря, в результате удара были повреждены окна и стены. На месте удара уже работает "скорая" и спасатели.
На месте удара развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.