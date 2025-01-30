07:00, 30 января

В результате удара в доме повредило окна и стены многоэтажки с шестого по второй этажи. Сейчас продолжается разбор завалов. Спасатели достали тела двух людей, это мужчина и женщина.

Спасателям удалось спасти 4 человек, среди них 1 ребенок, также эвакуированы 118 человек. По данным ГСЧС, по состоянию на 06:00 известно о 9 пострадавших. О погибших чрезвычайники не сообщают.