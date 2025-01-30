Про головні події дня станом на четвер, 30 січня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Які наслідки влучання у Сумах
Внаслідок удару у будинку пошкодило вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи. Наразі триває розбір завалів. Рятувальники дістали тіла двох людей, це чоловік та жінка.
Рятувальникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей. За даними ДСНС, станом на 06:00 відомо про 9 постраждалих. Про загиблих надзвичайники не повідомляють.
Втрати ворога на 30 січня
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 835940 (+1270) осіб,
- танків – 9890 (+4),
- бойових броньованих машин – 20614 (+17),
- артилерійських систем – 22412 (+17),
Вибухи чули у Брянській області
Метою атаки могла бути розподільна станція нафтопроводу "Дружба" поблизу населеного пункту Новозибків.
Нафтопровід "Дружба" – це стратегічний об'єкт, що має ключове значення для постачання нафти з Росії до білоруських нафтопереробних заводів та до Європи. Через нього транспортують близько 33 мільйонів тонн нафти на рік.
У Києві та в області працювала ППО
Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– йдеться в публікації.
В ОВА також закликали громадян дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників. Незадовго після цього гучно було у Києві.
У Сумах російський безпілотник влучив у багатоповерхівку
Ворожий безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. За словами Артема Кобзаря, внаслідок удару були пошкоджені вікна та стіни. На місці удару вже працює "швидка" та рятувальники.
На місці удару розгорнутий штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.