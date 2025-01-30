07:00, 30 січня

Внаслідок удару у будинку пошкодило вікна та стіни багатоповерхівки з шостого по другий поверхи. Наразі триває розбір завалів. Рятувальники дістали тіла двох людей, це чоловік та жінка.

Рятувальникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей. За даними ДСНС, станом на 06:00 відомо про 9 постраждалих. Про загиблих надзвичайники не повідомляють.