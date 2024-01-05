02:23, 5 января

Спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что Вашингтон будет поддерживать военное финансирование нашего государства, но не на уровне 2022 и 2023 годов.

По его словам, цель США – помочь Украине встать на ноги, а также построить военно-промышленную базу. Чтобы наше государство само могло финансировать, производить и закупать вооружение.

Миллер подчеркнул, что важно, чтобы Конгресс принял закон о дополнительном финансировании.