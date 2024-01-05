О последствиях вражеских атак, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на фронте, в тылу и на международной арене, главных новостях 5 января пишет 24 Канал.
Кстати В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022 году: итоги года на фронте
В части областей тревога: враг атакует "Шахедами"
Рано утром оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131". Враг запустил беспилотники волнами в несколько групп.
В Воздушных силах сообщили:
- группа держит направление с юга через Смелу в направлении Черкасс;
- еще несколько групп в Одесской области двигаются в западном направлении и приближаются к Винницкой области.
Украинские хакеры снова успешно сломали провайдера администрации Путина
Второй раз за короткий промежуток времени нашим хакерам удалось сломать провайдера администрации Владимира Путина "АКАДО". В IT army of Ukraine рассказали, что "положили" провайдера с перерывом менее чем в неделю.
США будут поддерживать Украину, но не обязательно на уровне 2022 и 2023 годов
Спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, что Вашингтон будет поддерживать военное финансирование нашего государства, но не на уровне 2022 и 2023 годов.
По его словам, цель США – помочь Украине встать на ноги, а также построить военно-промышленную базу. Чтобы наше государство само могло финансировать, производить и закупать вооружение.
Миллер подчеркнул, что важно, чтобы Конгресс принял закон о дополнительном финансировании.
Годжес назвал условие, которое позволит оттеснить врага зимой.
Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, занимающий ныне пост старшего советника НАТО по вопросам логистики, подчеркнул, что Украине нужны значительные средства для оттеснения врага.
Он отметил, что необходимо иметь возможность противодействовать российским БПЛА. Также обладать способностью действовать в условиях жесткой конкуренции в сфере РЭБ с учетом того, что россияне "были всегда хороши в радиоэлектронной войне, лучше США".
Чтобы нейтрализовать единственное преимущество россиян, заключающееся в их массовой численности, Украине нужно высокоточное оружие большой дальности, которое может уничтожить штабы, артиллерию, логистику. Я думаю, что именно эти вещи будут важны для того, чтобы Украина могла начать рассматривать возможность широкомасштабных маневров,
– подчеркнул Годжес.
У КНДР есть лучшая копия "Искандера", которой уже могли бить по Украине
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия била по Украине баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Он не сказал точное название самой ракеты, но обнародовал слайд, заинтересовавший Defence Express.
Как отметили в издании, ранее предполагали, что КНДР предоставила России баллистические ракеты малой дальности. А ОТРК KN-23 вполне можно считать копией российского "Искандера", сделанной в Северной Корее.
Достаточно ли у ПВО Киева боеприпасов для отражения атак
Спикер Командования Воздушных сил отметил, что СМИ разнесли слова командующего ООС Сергея Наева о том, что ракет в ПЗРК хватит всего на несколько массированных атак со стороны России.
Игнат объяснил, что очевидно говорилось о российских атаках 29 декабря и 2 января, а также о ракетах к ЗРК среднего и большого радиуса действия Patriot. Сказал, что так было всегда. Ведь партнеры предоставляют ракеты по необходимости.
СБУ разоблачила украинскую компанию, работавшую с агрессором
СБУ разоблачила одно из предприятий Киевской области, которое осуществляло оптовые поставки средств тактической медицины в Россию.
Продукция поступала в индивидуальные аптечки оккупантов. Кроме того, враг направлял медсредства в российские военные госпитали на временно оккупированных территориях Украины.