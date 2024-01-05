Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на фронті, в тилу та на міжнародній арені, головні новини 5 січня пише 24 Канал.
До речі У 2023 році ЗСУ знищили у 2,5 раза більше росіян, ніж у 2022: підсумки року на фронті
В частині областей тривога: ворог атакує "Шахедами"
Рано-вранці окупанти атакували Україну дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". Ворог запустив безпілотники хвилями у кілька груп.
У Повітряних силах повідомили:
- група тримає напрямок з півдня через Смілу у напрямку Черкас;
- ще декілька груп на Одещині рухаються у західному напрямку та наближаються до Вінницької області.
Українські хакери знову успішно зламали провайдера адміністрації Путіна
Вдруге за короткий проміжок часу нашим хакерам вдалося зламати провайдера адміністрації Владіміра Путіна "АКАДО". В IT army of Ukraine розповіли, що "поклали" провайдера з перервою у менш як тиждень.
США підтримуватимуть Україну, але не обов'язково на рівні 2022 та 2023 років
Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що Вашингтон підтримуватиме військове фінансування нашої держави, але не на рівні 2022 та 2023 років.
За його словами, мета США – допомогти Україні стати на ноги, а також побудувати військово-промислову базу. Щоб наша держава сама могла фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.
Міллер наголосив, важливо, щоб Конгрес ухвалив закон про додаткове фінансування.
Годжес назвав умову, яка дозволить відтіснити ворога взимку
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, який нині обіймає посаду старшого радника НАТО з питань логістики, наголосив, що Україні потрібні значні засоби для відтіснення ворога.
Зазначив, що необхідно мати можливість протидіяти російським БпЛА. Також мати здатність діяти в умовах жорсткої конкуренції у сфері РЕБ з урахуванням того, що росіяни "були завжди хороші в радіоелектронній війні, кращі за США".
Щоб нейтралізувати єдину перевагу росіян, яка полягає в їхній масовій чисельності, Україні потрібна високоточна зброя великої дальності, яка може знищити штаби, артилерію, логістику. Я думаю, що саме ці речі будуть важливими для того, щоб Україна могла почати розглядати можливість широкомасштабних маневрів,
– наголосив Годжес.
КНДР має кращу копію "Іскандера", якою вже могли бити по Україні
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія била по Україні балістичними ракетами, отриманими від КНДР. Він не сказав точну назву самої ракети, але оприлюднив слайд, який зацікавив Defence Express.
Як зазначили у виданні, раніше припускали, що КНДР надала Росії балістичні ракети малої дальності. А ОТРК KN-23 цілком можна вважати копією російського "Іскандера", зробленої у Північній Кореї.
Чи достатньо у ППО Києва боєприпасів для відбиття атак
Речник Командування Повітряних сил зазначив, що ЗМІ рознесли слова командувача ООС Сергія Наєва про те, що ракет до ПЗРК вистачить лише на кілька масованих атак з боку Росії.
Ігнат пояснив, що вочевидь мовилося про російські атаки 29 грудня та 2 січня, а також про ракети до ЗРК середнього та великого радіуса дії Patriot.Сказав, що так було завжди. Адже партнери надають ракети за нагальною потребою.
СБУ викрила українську компанію, що працювала з агресором
СБУ викрила одне з підприємств на Київщині, яке здійснювало гуртові постачання засобів тактичної медицини до Росії.
Продукція надходила до індивідуальних аптечок окупантів. Окрім того, ворог направляв медзасоби до російських військових шпиталів на тимчасово окупованих територіях України.