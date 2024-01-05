02:23, 5 січня

Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що Вашингтон підтримуватиме військове фінансування нашої держави, але не на рівні 2022 та 2023 років.

За його словами, мета США – допомогти Україні стати на ноги, а також побудувати військово-промислову базу. Щоб наша держава сама могла фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Міллер наголосив, важливо, щоб Конгрес ухвалив закон про додаткове фінансування.