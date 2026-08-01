Как сообщает Институт изучения войны (ISW), военное командование российской армии регулярно манипулирует данными о масштабах своих успехов.

Зачем военные лгут Кремлю?

Враг заявляет о якобы активном продвижении по всему театру боевых действий, охватывая даже те участки фронта, где линия соприкосновения практически не меняется уже почти два года.

Начиная с 22 июля, противник почти ежедневно рапортует о захвате новых населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях. В частности, оккупанты сообщали о якобы установленном контроле над Новой Сечью, Малой Слободкой, Могрицей и Веровкой.

ISW не наблюдала признаков того, что российские войска провели необходимое количество передислокаций, концентрацию техники или активизировали наступательные операции, соразмерные размеру территории, о захвате которой они заявляют в последние дни,

– заявили аналитики.

Силы обороны Украины также опровергли такие заявления противника.

На самом деле, по данным аналитиков, российская пехота проводит инфильтрационные операции, а для отчетности создает видео с помощью искусственного интеллекта, чтобы продемонстрировать установленные флаги в якобы захваченных селах.

По оценкам ISW, главная цель таких фейков – убедить партнеров в якобы бесперспективности дальнейшей поддержки Украины на фоне вроде бы успешной для России войны.

В то же время реальная ситуация противоречит российской пропаганде. Аналитики отметили, что украинская армия дает отпор врагу и контратакует. В частности, ВСУ освободили село Одрадное в Харьковской области, а также провели контрнаступление в районе Новой Сичи, Могрицы, Иволжанского и Писаревки, что позволило задержать продвижение врага.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал данные о потерях в войне, отметив, что потери россиян достигли 1,6 миллиона человек, из которых около 700 тысяч – погибшие, тогда как потери украинских военных составляют около 50 тысяч погибших.