01:33, 24 октября

Взрывы во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели ночью. Сначала о них писали местные телеграмм-каналы, а впоследствии подтвердила и оккупационная власть.

По данным телеграмм-канала "Крымский ветер", очевидцы также писали и о "работе ПВО" в Балаклаве, что вблизи города. Также громкие звуки прогремели и возле аэропорта Бельбек, что также недалеко от Севастополя.