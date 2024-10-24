О главных событиях дня по состоянию на 24 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Враг продвинулся в Селидово и не только
В DeepState отметили, что в течение суток россиянам удалось продвинуться в
- Селидово,
- Константиновке,
- Измайловке,
- а также возле Богоявленки.
В Киеве и области слышали взрывы
В Киевской ОВА сообщили, что в области снова работала противовоздушная оборона по "Шахедам".
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,
– писали в администрации.
В Севастополе вблизи аэропорта Бельбек слышали взрывы
Взрывы во временно оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели ночью. Сначала о них писали местные телеграмм-каналы, а впоследствии подтвердила и оккупационная власть.
По данным телеграмм-канала "Крымский ветер", очевидцы также писали и о "работе ПВО" в Балаклаве, что вблизи города. Также громкие звуки прогремели и возле аэропорта Бельбек, что также недалеко от Севастополя.