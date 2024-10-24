01:33, 24 жовтня

Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вночі. Спочатку про них писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердила й окупаційна влада.

За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", очевидці також писали й про "роботу ППО" у Балаклаві, що поблизу міста. Також гучні звуки прогриміли й біля аеропорту Бельбек, що також недалеко від Севастополя.