Про головні події дня станом на 24 жовтня, ситуацію на фронті, втрати ворога, просування наших захисників, розповідає 24 Канал.
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Ворог просунувся в Селидовому і не тільки
У DeepState зазначили, що протягом доби росіянам вдалось просунутися у
- Селидовому,
- Костянтинівці,
- Ізмайлівці,
- а також біля Богоявленки.
У Києві та області чули вибухи
У Київській ОВА повідомили, що в області знову працювала протиповітряна оборона по "Шахедах".
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– писали в адміністрації.
У Севастополі поблизу аеропорту Бельбек чули вибухи
Вибухи у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, пролунали вночі. Спочатку про них писали місцеві телеграм-канали, а згодом підтвердила й окупаційна влада.
За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", очевидці також писали й про "роботу ППО" у Балаклаві, що поблизу міста. Також гучні звуки прогриміли й біля аеропорту Бельбек, що також недалеко від Севастополя.