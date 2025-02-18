Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

К теме Выборы и демилитаризация: Небензя в Совбезе ООН в очередной раз выдвинул кабальные требования для Украины

Россия снова требует территориальных уступок от Украины

Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН 17 февраля заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, а также часть Донецкой и Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время постпред России в ООН цинично намекнул, что мирные переговоры должны "исправить" ситуацию в этих областях, и что Украина "должна уступить остальные части этих четырех областей, которые сейчас контролирует".

Небензя требует, чтобы Украина уступила примерно 30% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы Россией. Сейчас российские войска оккупировали примерно 99% территории Луганской области,

– говорится в отчете.

Россиянин также требовал, чтобы Украина в будущем стала "демилитаризованным" нейтральным государством, а также чтобы наша страна не присоединялась ни к каким альянсам или блокам по безопасности.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг возможность того, что Россия пойдет на территориальные уступки во время будущих переговоров.

В конце концов аналитики утверждают, что заявление российского постпреда в ООН повторяет слова президента России Владимира Путина, который в июне 2024 года заявил, что Украина "должна вывести свои войска и передать России любые неоккупированные территории в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях".