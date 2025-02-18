Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

До теми Вибори та демілітаризація: Небензя в Радбезі ООН вкотре висунув кабальні вимоги для України

Росія знову вимагає територіальних поступок від України

Небензя під час засідання Ради Безпеки ООН 17 лютого заявив, що Україна "безповоротно втратила" Крим, а також частину Донецької та Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас постпред Росії в ООН цинічно натякнув, що мирні переговори повинні "виправити" ситуацію в цих областях, і що Україна "повинна поступитися рештою частин цих чотирьох областей, які зараз контролює".

Небензя вимагає, щоб Україна поступилася приблизно 30% території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані Росією. Наразі російські війська окупували приблизно 99% території Луганської області,

– мовиться у звіті.

Росіянин також вимагав, щоб Україна в майбутньому стала "демілітаризованою" нейтральною державою, а також щоб наша країна не приєднувалася до жодних альянсів чи блоків з безпеки.

Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відкинув можливість того, що Росія піде на територіальні поступки під час майбутніх переговорів.

Зрештою аналітики стверджують, що заява російського постпреда в ООН повторює слова президента Росії Владіміра Путіна, який у червні 2024 року заявив, що Україна "має вивести свої війська і передати Росії будь-які неокуповані території в Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях".