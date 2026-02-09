Железная дорога на Севере Украины страдает под усиленным террором России

Российская армия чуть ли не ежедневно атакует железнодорожную инфраструктуру Украины. Особое усиление обстрелов поездов, путей и служебного транспорта фиксируют в Черниговской и Сумской областях.

В результате ударов известно и о пострадавших среди пассажиров и железнодорожников. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Россия усиленно атакует железную дорогу

По словам Кулебы, больше всего российских по объектам гражданской железной дороги фиксируют в северных областях. Один из таких обстрелов произошел на днях в Конотопе.

Также возле станции Терещенская в результате атаки были повреждены железнодорожные пути. Тогда движение поездов временно ограничивали для ее ремонта.

К сожалению, вражеские удары иногда не обходятся без пострадавших. Как сообщил Кулеба, тоже на Сумщине, в результате попадания дрона в служебный автомобиль один из железнодорожников получил осколочные ранения. Его госпитализировали, а других работников эвакуировали. Тогда бригада ехала ремонтировать пути.

Вражеские удары усилились и в Черниговской области. Там на станции Сновск, по данным министра, под удар России попал дизель-поезд. Пожар быстро потушили.

Повсюду продолжаются восстановительные работы, движение поездов обеспечено,

– заверил Кулеба.

Подробнее о недавней атаке