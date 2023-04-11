Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Каналы прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.
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Оккупанты отходят
Роман Свитан подтвердил, что россияне уже начали отводить свои средства и системы управления за пределы 150 километров.
У нас давно уже есть ракеты М31 с дальностью 85 километров. Именно поэтому они (россияне – 24 канал) отошли сначала на дальность под 90 километров.
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что это расстояние включает Мариуполь, Мангуш и Бердянск. Вдоль шоссе, шедшего из Ростова на Мелитополь.
Куда отодвигаются россияне / Скриншот
Кроме того, эксперт добавил, что сейчас можно заметить, как враг начал выходить даже за Мариуполь – за Новоазовск.
Деоккупация Крыма
"Крым мы будем освобождать военным путем. Никто останавливаться на перешейках не будет. Наоборот – во время мероприятия в Крым нужно ускориться. Максимальное количество сил и средств следует бросить именно на последнем этапе освобождения Херсонской области. Для того, чтобы с большой скоростью зайти на север Крыма", – сообщил Роман Свитан.
По его мнению, когда ВСУ выйдут на Джанкой, там уже будет гораздо проще, ведь повлияет сама география полуострова. "Она поможет сбросить российскую армию уже в районе южного берега Крыма", – добавил Свитан.
Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 канала:
Управляемые авиабомбы
Военный эксперт объяснил, что эти авиабомбы с большой высоты и большой гиперзвуковой скоростью разгоняются, а потом летят в свободном падении.
Он отметил, что авиабомбы могут планировать примерно на несколько десятков километров. Однако все зависит от высоты и скорости сброса. Есть ведь вероятность, что она может долететь до линии фронта.
Это очень опасная бомба, ведь полторы тонны взрывчатки – это хорошая поражающая способность. Точность у нее не совсем такая, как ее декларируют, однако сама по себе поразительная способность очень велика,
– подчеркнул Роман Свитан.
По его словам, эта авиабомба попадала по тому же Бахмуту и Авдеевке. Однако еще большую опасность несут планирующие бомбы.
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