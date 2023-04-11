Відповідну інформацію у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі прокоментував полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан.
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Окупанти відходять
Роман Світан підтвердив, що росіяни вже почали відводити свої засоби й системи керування за межу у 150 кілометрів.
У нас давно вже є ракети М31 з дальністю 85 кілометрів. Саме тому вони (росіяни – 24 канал) відійшли спочатку на дальність під 90 кілометрів,
– зазначив військовий експерт.
Він додав, що ця відстань включає Маріуполь, Мангуш та Бердянськ. Вздовж шосе, яке йшло з Ростову на Мелітополь.
Куди відсуваються росіяни / Скриншот
Крім того, експерт додав, що зараз можна помітити, як ворог почав виходити навіть за Маріуполь – аж за Новоазовськ.
Деокупація Криму
"Крим ми будемо звільняти військовим шляхом. Ніхто зупинятися на перешийках не буде. Навпаки – під час заходу в Крим потрібно пришвидшитися. Максимальну кількість сил та засобів варто кинути саме на останньому етапі звільнення Херсонської області. Для того, щоб з великою швидкістю зайти на північ Криму", – повідомив Роман Світан.
На його думку, коли вже ЗСУ вийдуть на Джанкой, там вже буде набагато простіше, адже вплине сама географія півострова. "Вона допоможе скинути російську армію вже в районі південного берега Криму", – додав Світан.
Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 каналу:
Керовані авіабомби
Військовий експерт пояснив, що ці авіабомби з великої висоти та з великою гіперзвуковою швидкістю розганяються, а тоді летять у вільному падінні.
Він зазначив, що авіабомби можуть планувати приблизно на декілька десятків кілометрів. Проте все залежить від висоти та швидкості скидування. Адже є ймовірність, що вона може долетіти до лінії фронту.
Це дуже небезпечна бомба, адже півтори тонни вибухівки – це хороша вражаюча здатність. Точність у неї не зовсім така, як її декларують, проте сама по собі вражаюча здатність дуже велика,
– наголосив Роман Світан.
За його словами, ця авіабомба влучала по тому ж Бахмуту та Авдіївці. Проте ще більше небезпеку несуть плануючі бомби.
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