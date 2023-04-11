Зокрема, пропагандистські ЗМІ поширюють заяви керівник російської адміністрації на півострові Сергія Аксьонова. Він заявив, що "Крим підготувався до будь-якого розвитку подій", про це пише 24 Канал.

Дивіться також Окупантам приготуватися – "Атеш" усе бачить: рух виявив бензосклад ворога в Сімферополі

Окупаційна влада готується до зустрічі ЗСУ

Також він повідомив, що укріплення створено не дарма. Окупаційна влада вважає, що вони можуть залишитися ніколи не задіяними.

У Ялті на дошках оголошень розклеїли пам'ятки на випадок виявлення безпілотників та бомбардування. Про це пише "радіо Свобода".

На листівках зазначено, що їх авторами є "антитерористична комісія міського округу Ялта". Офіційно окупаційна влада міста не повідомляла про це.



Листівки в Ялті / Фото "Радіо Свобода"

Звернуть увагу! Схоже, що у Москві дійсно готуються до ймовірної втрати контролю над так званим сухопутним коридором до Криму. Чому це так, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Крим буде звільнено військовим шляхом