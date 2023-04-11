В частности, пропагандистские СМИ распространяют заявления руководитель российской администрации на полуострове Сергея Аксенова. Он заявил, что "Крым подготовился к любому развитию событий", передает 24 Канал.

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Оккупационные власти готовятся к встрече ВСУ

Также он сообщил, что укрепление создано не зря. Оккупационные власти считают, что они могут остаться никогда не задействованными.

В Ялте на досках объявлений расклеили памятки на случай обнаружения беспилотников и бомбардировки. Об этом пишет "Радио Свобода".

На листовках отмечено, что их авторами является "антитеррористическая комиссия городского округа Ялта". Официально оккупационные власти города не сообщали об этом.



Открытки в Ялте / Фото "Радио Свобода"

Обратит внимание! Похоже, что в Москве действительно готовятся к вероятной потере контроля над так называемым сухопутным коридором в Крым. Почему это так, читайте в материале 24 Канала.

Крым будет освобожден военным путем