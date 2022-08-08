Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. По его словам, это видно по происходящему на линии фронта.

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Он пояснил, что за 4,5 месяца, в течение которых Луганская область сопротивлялась огромному нашествию российских оккупантов, они потеряли огромное количество личного состава и сотни единиц военной техники. Поэтому на линии фронта сейчас происходит передислокация определенных частей, которые не могли продолжать боевые действия – их оттащили, чтобы как-то пополнить резервами.

В бой бросают частные военные компании типа "вагнера", потому что это наемники, их считать не надо, в статистике они никак не проходят как погибшие или раненые. Это мы их можем считать, а особенно очень хорошо их считают наши защитники,

– говорит Сергей Гайдай.

Что на войне делают заключенные

Также глава Луганской ОВО рассказал о российских заключенных, которые соглашаются идти на войну в обмен на сокращение срока лишения свободы. Он отметил, что на такой шаг идут далеко не отбывающие наказание за какое-то нетяжелое административное правонарушение.

Воевать идут именно самые плохие преступники из российских тюрем, совершавшие ужасные поступки. В этом они видят шанс раньше освободиться и попасть на свободу, если так вообще можно сказать о россии. Однако на самом деле досрочно они только гибнут.

Таким "бойцам" довольно трудно даже сдаться в плен. Как объяснил Гайдай, если они поднимут руки и пойдут сдаваться, их расстреляют российские отряды.

"Убежать они так же не могут, а если они просто идут вперед, то для наших защитников – это враг, которого нужно уничтожить. Только после определенных атак есть возможность остаться на поле боя, и оттуда их могут унести наши военные", – добавил он. .

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео



Глава Луганской области напомнил, что ВСУ контролируют часть Луганщины, в частности села Белогоровка и Верхнекаменка. Там продолжаются бои, но уже несколько недель оккупантам не удается пройти линию обороны. Гайдай считает, что выйти на границы области и полностью взять регион под контроль россиянам не удастся.