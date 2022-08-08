Про це в ефірі 24 каналу розказав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, це видно по тому, що відбувається на лінії фронту.

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Він пояснив, що за 4,5 місяці, протягом яких Луганщина чинила супротив величезній навалі російських окупантів, вони втратили величезну кількість особового складу та сотні одиниць військової техніки. Через це на лінії фронту зараз відбувається передислокація певних частин, які не могли продовжувати бойові дії – їх відтягнули, щоб якось поповнити резервами.

Натомість в бій кидають приватні військові компанії типу "вагнера", тому що це – найманці, їх рахувати не треба, у статистиці вони ніяк не проходять як загиблі чи поранені. Це ми їх можемо рахувати, а особливо дуже добре їх рахують наші захисники,

– каже Сергій Гайдай.

Що на війні роблять в'язні

Також голова Луганської ОВА розповів про російських ув'язнених, які погоджуються йти на війну в обмін на скорочення терміну позбавлення волі. Він зауважив, що на такий крок йдуть далеко не ті, хто відбуває покарання за якесь неважке адміністративне правопорушення.

Воювати йдуть саме найгірші злочинці з російських в'язниць, які робили жахливі вчинки. У цьому вони багать шанс раніше звільнитися та потрапити на волю, якщо так узагалі можна сказати про росію. Однак насправді достроково вони лише гинуть.

Таким "бійцям" доволі важко навіть здатися в полон. Як пояснив Гайдай, якщо вони просто підіймуть руки та підуть здаватися, їх розстріляють російські загони.

"Втекти вони так само не можуть, а якщо вони просто йдуть вперед, то для наших захисників – це ворог, якого треба знищити. Лише після певних атак є можливість залишитись на полі бою, і звідти їх можуть забрати наші військові", – додав він.

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині: дивіться відео



Очільник Луганщини нагадав, що ЗСУ контролюють частину Луганщини, зокрема села Білогорівка та Верхньокам'янка. Там тривають бої, але вже кілька тижнів окупантам не вдається пройти лінію оборони. Відтак, Гайдай вважає, що вийти на кордони області та повністю взяти регіон під контроль росіянам не вдасться.