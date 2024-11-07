06:18, 7 ноября

Утром в Печерском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Так, в Печерском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнули верхние этажи в доме. Сейчас стало известно, что произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, есть сильное задымление.

В то же время информация о пострадавших не поступала.