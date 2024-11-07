06:24, 7 листопада

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що привітав обраного президента США з "історичною переконливою перемогою".

Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру,

– написав Зеленський у мережі.