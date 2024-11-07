Так, 7 листопада почався 988 день повномасштабної війни. Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, просування наших захисників та атаки ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми Важка ситуація у Вовчанську, росіяни наближаються до Курахового: хронологія 987 дня війни
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Президент України зазначив, що привітав обраного президента США з "історичною переконливою перемогою".
Ми домовилися підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю. Сильне та непохитне лідерство США життєво важливе для світу та для справедливого миру,
– написав Зеленський у мережі.
Пожежа у багатоповерхівці після атаки
Зранку у Печерському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Так, у Печерському районі внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнули верхні поверхи у будинку. Нині стало відомо, що сталося часткове руйнування конструкцій будинку на рівні 31 поверху, є сильне задимлення.
Водночас інформація про постраждалих не надходила.
У Києві спалахнули пожежі внаслідок атаки "Шахедами"
Уночі у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Вогонь також охопив СТО, яке розташоване поруч. Загалом, пожежа поширилася на близько 300 квадратних метрів.
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
Чергова атака "Шахедами"
У ніч проти 7 листопада російська армія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Під прицілом ворога вкотре опинився Київ та область.
Від ночі у столиці працювали системи ППО.