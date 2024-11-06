Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, просування наших захисників та атаки ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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08:23, 6 листопада Безпілотники атакували Дагестан Зранку 6 листопада російський Дагестан атакували безпілотники. За словами жителів Каспійська, вибухи пролунали близько 8:00. За словами росЗМІ, Каспійськ, попередньо, атакували безпілотником А-22 "Летюча лисиця". Глава Дагестану Сергій Меліков також вже офіційно підтвердив інформацію про знищення дрону над Республікою. Відомо також, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримано три рейси.