Про головні події цієї доби, ситуацію на фронті, просування наших захисників та атаки ворога – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Посилення боїв і маневрів на ключових напрямках: огляд ситуації на фронті від ISW
Безпілотники атакували Дагестан
Зранку 6 листопада російський Дагестан атакували безпілотники. За словами жителів Каспійська, вибухи пролунали близько 8:00.
За словами росЗМІ, Каспійськ, попередньо, атакували безпілотником А-22 "Летюча лисиця". Глава Дагестану Сергій Меліков також вже офіційно підтвердив інформацію про знищення дрону над Республікою.
Відомо також, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримано три рейси.
Скільки безпілотників збили сили ППО
В ніч на 6 листопала російська армія атакувала Україну 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Чауди.
Силам оборони вдалося знищити 38 ворожих БпЛА. Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.