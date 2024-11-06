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08:23, 6 листопада

Безпілотники атакували Дагестан

Зранку 6 листопада російський Дагестан атакували безпілотники. За словами жителів Каспійська, вибухи пролунали близько 8:00.

За словами росЗМІ, Каспійськ, попередньо, атакували безпілотником А-22 "Летюча лисиця". Глава Дагестану Сергій Меліков також вже офіційно підтвердив інформацію про знищення дрону над Республікою.

Відомо також, що через атаку безпілотника в аеропорту Махачкали затримано три рейси.

08:18, 6 листопада

Скільки безпілотників збили сили ППО

В ніч на 6 листопала російська армія атакувала Україну 63 ударними дронами типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із Брянська, Приморсько-Ахтарська, Орла та Чауди.

Силам оборони вдалося знищити 38 ворожих БпЛА. Також росіяни вдарили по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та Х-31П з акваторії Чорного моря.