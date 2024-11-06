24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) розповідає про ситуацію на фронті станом на 6 листопада. Актуально про те, як змінилась лінія фронту за добу.

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Курська операція

5 листопада тривали бої в прикордонній Курській області Росії. Російське Міністерство оборони повідомило, що їхні війська відбивали українські атаки поблизу Даріно, Нижнього Клину та Новоіванівки, а також біля Леонідово та Плехово. За інформацією російських джерел, українські війська утримують позиції біля Новоіванівки і продовжують готуватися до контратак.



Бойові дії у Курській області Росії / Інфографіка ISW

Харківська вісь

На Харківщині російські сили намагаються відтіснити українські підрозділи від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова. Росіяни проводять атаки поблизу Вовчанська, але через ефективну роботу української артилерії змушені використовувати піхоту і навіть електросамокати для пересування.



Бої у Харківській області / Інфографіка ISW

Луганська вісь

У Луганській області російські війська продовжують наступ на напрямках Куп’янськ-Сватове-Кремінна, просуваючись на захід від Новоселівського. Вони також атакують біля Колісниківки та інших населених пунктів. Представник української бригади заявив, що росіяни подвоїли кількість атак, використовуючи малі штурмові підрозділи чисельністю 3-5 солдатів.



Бої на Луганщині / Інфографіка ISW

Донецький напрямок

У Донецькій області окупанти намагаються захопити повний контроль, зокрема здійснюючи атаки біля Сіверська та в напрямку Часового Яру. Зафіксовано просування російських військ біля Ступочок та Оріхово-Василівки.



Ситуація біля Часового Яру / Інфографіка ISW

Також тривають бої під Торецьком, де російські війська просуваються до Дружби, Щербинівки та Сухої Балки.

Бої біля Торецька / Інфографіка ISW

На південь від Покровська російські війська захопили кілька населених пунктів, зокрема Вишневе, і продовжують атакувати позиції біля Проміня та Крутого Яру. Бої тривають і на підходах до Курахового, де росіяни проводять наступальні дії в районах Новодмитрівки, Іллінки та Максимілянівки.



Бої на Покровському напрмяку / Інфографіка ISW

На Вугледарському напрямку російські війська захопили позиції поблизу Богоявленки та Шахтарського, а також атакують населені пункти в районі Антонівки, Єлизаветівки та Роздольного.



Північний захід від Вугледара / Інфографіка ISW

Південна вісь

На південній лінії фронту, зокрема в Запорізькій області, російські війська незначно просунулися біля Новоданилівки та Нестерянки.



Ситуація на Запоріжжі / Інфографіка ISW

У Херсонській області на східному березі Дніпра також тривають російські спроби наступу, але поки без успіху.



Ситуація на Лівому березі Діпра / Інфографіка ISW