24 Канал з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) розповідає про ситуацію на фронті станом на 6 листопада. Актуально про те, як змінилась лінія фронту за добу.
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Курська операція
5 листопада тривали бої в прикордонній Курській області Росії. Російське Міністерство оборони повідомило, що їхні війська відбивали українські атаки поблизу Даріно, Нижнього Клину та Новоіванівки, а також біля Леонідово та Плехово. За інформацією російських джерел, українські війська утримують позиції біля Новоіванівки і продовжують готуватися до контратак.
Бойові дії у Курській області Росії / Інфографіка ISW
Харківська вісь
На Харківщині російські сили намагаються відтіснити українські підрозділи від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова. Росіяни проводять атаки поблизу Вовчанська, але через ефективну роботу української артилерії змушені використовувати піхоту і навіть електросамокати для пересування.
Бої у Харківській області / Інфографіка ISW
Луганська вісь
У Луганській області російські війська продовжують наступ на напрямках Куп’янськ-Сватове-Кремінна, просуваючись на захід від Новоселівського. Вони також атакують біля Колісниківки та інших населених пунктів. Представник української бригади заявив, що росіяни подвоїли кількість атак, використовуючи малі штурмові підрозділи чисельністю 3-5 солдатів.
Бої на Луганщині / Інфографіка ISW
Донецький напрямок
У Донецькій області окупанти намагаються захопити повний контроль, зокрема здійснюючи атаки біля Сіверська та в напрямку Часового Яру. Зафіксовано просування російських військ біля Ступочок та Оріхово-Василівки.
Ситуація біля Часового Яру / Інфографіка ISW
Також тривають бої під Торецьком, де російські війська просуваються до Дружби, Щербинівки та Сухої Балки.
Бої біля Торецька / Інфографіка ISW
На південь від Покровська російські війська захопили кілька населених пунктів, зокрема Вишневе, і продовжують атакувати позиції біля Проміня та Крутого Яру. Бої тривають і на підходах до Курахового, де росіяни проводять наступальні дії в районах Новодмитрівки, Іллінки та Максимілянівки.
Бої на Покровському напрмяку / Інфографіка ISW
На Вугледарському напрямку російські війська захопили позиції поблизу Богоявленки та Шахтарського, а також атакують населені пункти в районі Антонівки, Єлизаветівки та Роздольного.
Північний захід від Вугледара / Інфографіка ISW
Південна вісь
На південній лінії фронту, зокрема в Запорізькій області, російські війська незначно просунулися біля Новоданилівки та Нестерянки.
Ситуація на Запоріжжі / Інфографіка ISW
У Херсонській області на східному березі Дніпра також тривають російські спроби наступу, але поки без успіху.
Ситуація на Лівому березі Діпра / Інфографіка ISW